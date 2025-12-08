Ноутбуки Honor и Tecno за 40 тысяч рублей сравнили

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, какой из недорогих ноутбуков сейчас лучше купить: Tecno Megabook K16S или Honor Magicbook X16.

© YouTube/Quke.ru

Tecno Megabook K16S и Honor Magicbook X16 претендуют на звание лучших в сегменте до 40 тысяч рублей. Диагональ экрана у обоих - 16", они тонкие и лёгкие.

Корпус у Tecno металлический, а вот у Honor - пластиковый. Сборка у обоих ноутбуков отличная.

Клавиатура больше, массивнее и тачпад намного удобнее у Tecno. Обе модели при этом без проблем открываются на 180 градусов.

У Tecno есть сканер отпечатков, встроенный в клавишу включения. Это большой плюс для тех, кто пользуется Windows 11.

Одной рукой Tecno открывается довольно легко, а Honor сразу сам поднимается вслед за крышкой.

Клавиатуры в обоих случаях без подсветки, но очень удобные и малошумные. Что касается тачпада, то он меньше по размеру и менее чувствительный у Honor.

© Quke.ru

© Quke.ru

Матрицы в обоих случаях IPS, частота обновления 60 Гц. При этом у Tecno выше цветовой охват, лучше цветопередача, насыщенность, совокупная яркость. Динамики у Tecno тоже больше и мощнее, чем у Honor.

Что касается процессоров, то на Tecno стоит Ryzen 5 6600H с 16 ГБ ОЗУ, тогда как на Honor - Ryzen 5 7430U тоже с 16 ГБ оперативной памяти. Во всех сценариях, кроме игр, Tecno живёт значительно дольше, чем Honor. В повседневной работе разница в скорости между ноутбуками не заметна.

В комплекте зарядка в обоих случаях идёт на 65 Вт. Быстрее заряжается Honor, но аккумулятор у него меньше.

Операционная система на Tecno сразу установлена и активирована - это Windows 11 Home. У Honor же операционной системы нет.

Вывод

Любой из протестированных ноутбуков вполне можно покупать. Tecno Megabook K16S больше подходит для тех, кому нужны большая автономность, более удобный тачпад, большее количество портов, более качественный звук, возможность апгрейда оперативной памяти до 32 ГБ. Операционная система на нём тоже уже стоит.

Honor Magicbook X16 - хороший выбор, если вам нужна высокая производительность и вы планируете играть во что-то, заниматься видеомонтажом, выполнять задачи, требующие именно видеоядра. Ещё вы получаете хорошую клавиатуру, качественный дисплей, приятный тачпад и в целом модель от известного бренда. Из минусов - операционной системы на нём нет и оперативную память увеличить вы не сможете.