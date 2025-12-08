Глава подразделения чипов хочет покинуть Apple

Старший вице-президент Apple по аппаратному обеспечению Джони Сроуджи сообщил генеральному директору Тиму Куку, что «серьезно рассматривает» возможность ухода из компании в ближайшем будущем. Об этом, как пишет The Verge, со ссылкой на собственные источники, сообщил журналист издания Bloomberg Марк Гурман.

© Газета.Ru

В октябре уже появлялась информация, что Сроуджи «оценивает свое будущее в технологическом гиганте». Хотя окончательное решение еще не принято, текущие данные указывают на то, что руководитель склоняется к тому, чтобы покинуть компанию из Купертино. Сроуджи сыграл одну из ключевых ролей в переходе iPhone на чипы Bionic, а Mac – на M-серию.

Если Сроуджи уйдет, он станет последним в череде недавних громких кадровых изменений в высшем руководстве Apple. Так, в июле о своем уходе на пенсию объявил операционный директор Джефф Уильямс, что привело к перераспределению обязанностей.

При этом в декабре процесс ускорился: за последние несколько дней о планах уйти на пенсию заявили глава отдела политики Лиза Джексон и главный юрисконсульт Кейт Адамс, а руководитель отдела искусственного интеллекта (ИИ) Джон Джаннандреа и глава дизайна пользовательских интерфейсов Алан Дай уже покинули свои посты.

Эти изменения происходят на фоне определенных трудностей Apple в условиях, когда вся индустрия активно осваивает ИИ. Перед Тимом Куком теперь стоит задача остановить отток ключевых руководителей, в то время как вокруг его собственной возможной отставки также циркулируют слухи.

Марк Гурман, чьи инсайды обычно отличаются высокой достоверностью, считает эти разговоры преждевременными, однако они усиливают атмосферу неопределенности вокруг одной из традиционно самых стабильных компаний Кремниевой долины.