Xiaomi представила дешевый Android-телевизор

Xiaomi без предварительного анонса выпустила обновленную модель своего дешевого телевизора Xiaomi TV A Pro 32 (2026) на международном рынке. Об этом сообщает GizmoChina.

В линейку TV A Pro 2026 вошла 32-дюймовая модель, оснащенная QLED-панелью с разрешением дисплея HD (1366х768 пикселей) и частотой обновления изображения 60 Гц. Для экрана заявлен охват 90% цветового пространства DCI-P3, поддержка HDR10 и HLG.

Аудиосистема телевизора включает два динамика мощностью по 10 Вт с поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X. Xiaomi TV A Pro 32 (2026) работает под управлением Google TV (Android TV 12) с поддержкой магазина Google Play, голосового помощника «Google Ассистента», функций Chromecast и Miracast.

Среди прочего отмечается поддержка Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.0, а также наличие двух HDMI, USB-порта и Ethernet (RJ-45) для проводного подключения к интернету.

В Германии рекомендованная розничная цена Xiaomi TV A Pro 32 (2026) составила €230 (около 20,4 тыс. руб.). При этом в Малайзии телевизор предлагается дешевле — за 899 малайзийских ринггитов (около 16,6 тыс. руб.), а первым покупателям телевизор будет доступен за 619 ринггитов (около 11,4 тыс. руб.).