Компания Aeza начала блокировать сервера клиентов по требованию РКН

Хостинг-провайдер Aeza с 3 декабря начал предупреждать клиентов о возможном ограничении доступа к услугам при размещении VPN-сервисов. Из переписки в пользовательских чатах следует, что компания получила от регулятора перечень IP-адресов из диапазона 138.124/16, что и стало причиной новых требований к владельцам серверов. Об этом сообщает SecurityLab.

В уведомлениях из личного кабинета говорится, что на сервере клиента обнаружены инструменты, позволяющие обращаться к ресурсам, доступ к которым ограничен на территории России. Владельцам услуг предлагают оперативно удалить такие сервисы и сообщают, что при отсутствии реакции в течение суток сервис будет заблокирован.

Пользователи отмечают, что служба поддержки просит удалить VPN-конфигурации и предоставить подтверждающие скриншоты. По их словам, компании не исключают повторения подобных ситуаций.

До этого сообщалось, что регулятор обновил настройки систем фильтрации трафика у операторов связи, из-за чего усилилась блокировка различных инструментов обхода.