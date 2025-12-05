Раскопан роскошный дворец царя Ирода

Израильские археологи под руководством доктора Двира Равива (Университет Бар-Илан) обнаружили руины монументального дворца, предположительно принадлежавшего царю Ироду Великому. Открытие сделано на месте древней хасмонейской крепости Александрион в Иорданской долине.

© Российская Газета

Раскопки на северо-западном склоне выявили архитектурные элементы, включая колонны, характерные для строительного стиля эпохи Ирода (I век до н.э. - I век н.э.). Это позволяет предположить, что дворец был отстроен или значительно перестроен царем после разрушения крепости римлянами в 57 году до н.э.

Открытие проливает новый свет на историю места, противореча единственному письменному источнику - описанию историка Иосифа Флавия.

"Любая археологическая находка здесь имеет важное значение, поскольку расширяет наше понимание архитектурного стиля и назначения Александриона, о которых Флавий не упоминал", - поясняет доктор Равив.

Ученые предполагают, что Ирод восстановил крепость и дворец, превратив его в одну из своих резиденций. Окончательное разрушение комплекса, вероятно, произошло после Великого еврейского восстания (66-73 гг. н.э.).