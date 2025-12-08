Найдены останки древней акулы возрастом 115 млн лет

Ученые обнаружили в северной Австралии окаменелости гигантской акулы отряда ламнообразных возрастом около 115 миллионов лет. Находка показывает, что эти крупные океанические акулы достигали огромных размеров гораздо раньше, чем считалось. Работа опубликована в Communications Biology (ComBio:).

Ламнообразные (Lamniformes) — отряд акул, обычно называемых сельдевыми. Он включает в себя некоторые из наиболее известных видов акул, таких как большая белая акула и акула-мако, а также менее известные, такие как акула-домовой и акула-мегарот.

Позвонки были найдены на побережье близ Дарвина, которое в меловом периоде входило в океан Тетис. Обычно у акул сохраняются только зубы, поскольку их скелет хрящевой, поэтому крупные позвонки — большая редкость. Пять найденных элементов оказались поразительно похожи на позвонки современной большой белой акулы. Но если у взрослых белых акул они достигают около восьми сантиметров в диаметре, то у ископаемого пластинчатоугольного хищника из Дарвина ширина превышала 12 см.

Морфология позвонков позволила отнести их к кардабиодонтидам — огромным хищным акулам, населявшим мировой океан около 100 миллионов лет назад. Однако новые данные показывают, что дарвиновские ламнообразные старше примерно на 15 миллионов лет и уже тогда достигали характерных для кардабиодонтид размеров.

По оценкам авторов, эти акулы вырастали до шести-восьми метров и весили более трех тонн, занимая ниши высших хищников на ранних этапах эволюции группы. Они жили в мелководных прибрежных водах и, вероятно, конкурировали с крупными морскими рептилиями.

Исследователи отмечают, что открытие переписывает хронологию эволюции акул и подчеркивает значение австралийских окаменелостей для понимания древних экосистем. Каждый новый фрагмент помогает восстановить картину океанов, где миллионы лет назад господствовали огромные хищники.