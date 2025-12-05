Эксперт назвал неожиданные последствия блокировки Roblox в России

Блокировка Roblox может породить новое поколение хакеров в стране. Об этом заявил российский миллиардер, сооснователь фонда развития кибербезопасности Сайберус Юрий Максимов в своем Telegram-канале.

По словам Максимова, в настоящее время решение о блокировке Roblox вызывает сомнения в его правильности или своевременности. Такие действия всегда принимаются с учетом множества факторов, включая стратегическую безопасность страны и влияние на отдельных граждан. Будущее покажет, насколько обоснованными были эти меры.

«Но то, что эта блокировка породит новую волну “рождения” хакеров, — это точно. Мы затронули интересы молодых людей, в возрасте максимального протеста. Протеста против многого, включая блокировку Roblox», — отметил Максимов.

По его словам, в будущем люди будут использовать готовые инструменты, устанавливать спутниковую связь с симметричным доступом, применять модемы с SIM-картами из двух стран в приграничных зонах.

Искусственный интеллект поможет им создавать персональные VPN-серверы, которые невозможно обнаружить и заблокировать. Кроме того, появятся и другие инновации, заявил миллиардер.