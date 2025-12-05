Соцсеть Х оштрафовали на €120 млн

Соцсеть X оштрафовали на €120 млн за нарушение закона Евросоюза о цифровых услугах.

Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Сегодня Еврокомиссия наложила на Х штраф на сумму 120 миллионов евро за нарушение закона о цифровых услугах», — сказал Ренье, отметив, что это первый штраф за нарушение соответствующего закона.

Закон Евросоюза о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA) устанавливает единые правила для онлайн-платформ (соцсетей, маркетплейсов, поисковиков), обязывая их создавать безопасное цифровое пространство, бороться с незаконным контентом (терроризм, ненависть, дезинформация), повышать прозрачность рекламы и алгоритмов, а также защищать права пользователей, особенно детей.

Он вступил в силу полностью в феврале 2024 года, возлагая повышенную ответственность на крупные платформы (с более 45 млн пользователей).

В октябре в России выписали первый штраф за рекламу в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).