Samsung анонсировала шоу на CES 2026

Samsung объявила о специальном мероприятии под названием The First Look, которое состоится 4 января — за два дня до старта CES 2026 в Лас-Вегасе.

Компания обещает рассказать о планах своего подразделения Device eXperience на 2026 год и показать новые решения на основе ИИ. Может, появится информация о глобальном дебюте складывающегося втрое Galaxy Z TriFold.

Мероприятие проведёт в том числе глава подразделения DX, вместе с руководителями направлений телевизоров и бытовой техники. Samsung покажет не только смартфоны, но и, видимо, флагманские телевизоры, современные домашние устройства и обновления экосистемы.

Что касается серии Galaxy S26, ждать полноценной премьеры пока не стоит. Это не мероприятие формата Unpacked, поэтому компания, вероятно, ограничится «намёками».