Днем 5 декабря в работе интернета произошел глобальный сбой, вероятно, вызванный неполадками у облачного сервиса Cloudflare, услугами которого пользуются многие интернет-ресурсы. Об этом свидетельствуют данные порталов detector404.ru и downdetector.com .

С проблемами столкнулись в том числе пользователи литературного портала «Литнет» (79 жалоб за последний час), игровой платформы Epic Games (126), Zoom (758), и ИИ-приложения Character AI (2 311).

В Cloudflare сообщили , что у сервиса действительно возник сбой — в компании о нем знают и работают над исправлением.

Компании из разных стран подключают свои сайты к Cloudflare, чтобы увеличить скорость загрузки и защититься от DDoS-атак. По собственным данным сервиса, он обслуживает около 20% мирового интернет-трафика.