Бум ИИ привел к дефициту SSD-накопителей

© BFM

Взрывной рост вычислений для искусственного интеллекта вызвал глобальный дефицит не только оперативной памяти, но и SSD. Производители устройств для хранения данных говорят о кризисе производства из-за нехватки чипов памяти, и росте цен на продукцию.

Так, тайваньский производитель устройств для хранения данных Transcend, по данным СМИ, предупредил дистрибьюторов о возможном дефиците SSD-накопителей. Компания с октября не получила ни одной новой партии чипов памяти, которые используются в SSD и USB-флешках, от двух крупнейших поставщиков — американской SanDisk и южнокорейской Samsung. При этом всего за неделю сами чипы подорожали вдвое. В компании ожидают проблем с поставками в течение ближайших трех-пяти месяцев. Transcend, конечно, не самый крупный производитель SSD, но, скорее всего, другие испытывают те же проблемы.

Причина в том, что чипмейкеры переключились на выпуск высокопроизводительной памяти, которая нужна AI-компаниям. Продолжает аналитик телеграм-канала abloud62 Алексей Бойко:

Алексей Бойко, аналитик телеграм-канала abloud62:

«Предприятия, которые выпускают память, как правило, универсальные. То есть они не специализируются на выпуске только высокоскоростной памяти под ИИ-ускорители, а они выпускают все виды памяти. Но память типа HBM, то есть высокоскоростная память для ИИ-расчетов, она обеспечивает для этих предприятий наивысшую норму прибыли и, соответственно, им гораздо интереснее выполнять заказы на такие чипы, чем производить более низкомаржинальные виды продукции в виде, например, NAND-флеш. Соответственно, они все мощности производственные, которые пригодны для выпуска высокоскоростной памяти, переключили на нее».

То есть выпуск SSD-накопителей может остановиться — хотя, конечно, какие-то складские запасы чипов у производителей, наверное, есть. Вопрос, на сколько их хватит. Все это приведет к дефициту SSD и неизбежному в таких случаях росту цен. Масштабы можно примерно оценить по тому, что происходит сейчас с ценами на оперативную память. Говорит гендиректор «А-Я эксперт», старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ Роман Душкин:

Роман Душкин, генеральный директор «А-Я эксперт», старший преподаватель кафедры «Кибернетика» НИЯУ МИФИ:

«Цены взлетели. Сотрудник рассказывал: в конце августа он покупал себе за 20 тысяч оперативную память. Говорит, 20 тысяч, «жаба душила», но все-таки купил. Сейчас он скинул фотку маркетплейса — 100 с лишним тысяч стоит тот же самый чип, который в августе он покупал за 20 тысяч. Видеокарта тоже в пять раз подорожала почти. И у меня коллега по бизнесу говорит: «Вот зачем всем этим бизнесом заниматься? Сейчас купить на все деньги видеокарты через месяц продать. Вот и весь бизнес!»

На самом деле, с твердотельными накопителями, то есть SSD, может выйти еще хуже, чем с оперативной памятью. Потому что они нужны в большом количестве и самим AI-компаниям. В том числе для хранения наборов данных, на которых обучаются нейросети. Для обычных потребителей это означает только одно: если нужен новый SSD или оперативная память, то лучше брать их прямо сейчас. Завтра будет еще дороже. Вот что рассказал Бизнес ФМ PR-директор компании «М. Видео — Эльдорадо» Сергей Коляда:

Сергей Коляда, PR-директор компании «М. Видео — Эльдорадо»:

«На розничном рынке изменения проявляются динамично: каждая новая партия памяти SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, поэтому рост выглядит ступенчатым, при этом заметна неоднородность. В продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за чего динамика отличается у разных поставщиков и брендов. В целом повышение цен уже затрагивает оперативную память, SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику. Мы рекомендуем всем клиентам, которые планировали в будущем покупки гаджетов с большим объемом памяти, совершить эти покупки в ближайшее время»

А еще, наверное, станет больше недобросовестных продавцов, в том числе китайских, которые под видом новых SSD будут продавать на онлайн-платформах накопители, собранные из б/у-комплектующих. Примерно то же самое было с видеокартами во время бума майнинга.