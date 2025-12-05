Черная смерть — эпидемия бубонной чумы, унесшая жизни до 60% населения средневековой Европы, — могла быть спровоцирована вулканической активностью приблизительно 1345 года.

Возбудитель чумы Yersinia pestis переносится блохами, паразитирующими на грызунах, а от них передается человеку через укусы зараженных насекомых. Причины европейской вспышки XIV века до конца не ясны, однако исторические документы позволяют предположить, что свою роль сыграла транспортировка зерна из Причерноморья в Италию.

«Черная смерть — ключевое событие Средневековья, и мне хотелось понять, почему именно в 1347 году в Италию потребовалось завезти такое необычайно большое количество зерна», — говорит Мартин Баух из Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница.

Климатический кризис

Баух и его коллега Ульф Бюнтген из Кембриджского университета проанализировали данные о климате, полученные по древесным кольцам, ледяным кернам и письменным свидетельствам, с результатами чего можно ознакомиться на страницах Communications Earth & Environment.

Наблюдатели в Японии, Китае, Германии, Франции и Италии независимо друг от друга сообщали о снижении солнечной активности и повышенной облачности в период с 1345 по 1349 год. По мнению Бауха и Бюнтгена, это, вероятно, было следствием одного или нескольких извержений богатого серой вулкана в неизвестном тропическом регионе.

Ледяные керны из Гренландии и Антарктиды, а также тысячи образцов древесных колец, собранных в восьми регионах Европы, также указывают на возможную масштабную климатическую аномалию.

Более того, исследователи обнаружили официальные записи, свидетельствующие, что, столкнувшись с голодом из-за похолодания и неурожаев, в 1347 году итальянские власти приняли в экстренном порядке решение об импорте зерна от монголов Золотой Орды в Приазовье.

«Они действовали высокопрофессионально, рационально и эффективно, и им удалось достичь цели — смягчить рост цен и предотвратить надвигающийся голод благодаря импорту зерна до того, как началась массовая смертность от истощения. Но именно из-за этого чумная бактерия и попала в Италию, прибыв вместе с грузом "безбилетным пассажиром"», — объясняет исследователь.

В то время причина чумы была неизвестна, и вспышку объясняли, например, «неблагоприятным расположением светил или ядовитыми испарениями, выделившимися в атмосферу из-за землетрясений», отмечает он.

Стечение обстоятельств

Хотя чума, возможно, рано или поздно все равно проникла бы в Европу, потери населения могли бы быть меньше, если бы не эта чрезвычайная мера, считает Баух.

«Моя мысль не против готовности к кризисам как таковой, а скорее о том, что эффективные предупредительные меры в одной области могут порождать непредвиденные проблемы в других», — подчеркивает он.

К появлению Черной смерти в Европе, привела, вероятно, именно «совокупность факторов», полагает эпидемиолог Апарна Лал из Австралийского национального университета: «Рост цен на продовольствие, документально подтвержденный массовый голод вместе с холодной и влажной погодой могли привести к снижению иммунитета из-за недоедания и изменить поведение людей — например, заставить их дольше оставаться в помещениях рядом с другими».

Однако, по ее словам, для разделения причинно-следственных связей и простых совпадений потребуются дополнительные исследования.