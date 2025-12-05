Android-смартфоны призвали срочно обновить

Журналисты издания ZDNet рассказали о выходе патча безопасности для Android, устраняющего более ста уязвимостей. Материал доступен на сайте медиа.

Авторы напомнили, что в начале декабря инженеры Google рассказали, что нашли в экосистеме Android Open Source Project (AOSP) 107 уязвимостей. Они коснулись всех версий операционной системы (ОС), начиная с Android 13 и заканчивая Android 16. 5 декабря стало известно, что Google подготовила и выпустила обновление, исправляющее проблемы и ошибки.

Специалисты объяснили, что некоторые уязвимости являются серьезными, а две из них — CVE-2025-48633 и CVE-2025-48572 — получили высокий уровень опасности. В том числе, на них обратили внимание сотрудники Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США. В этой связи пользователей Android призвали скачать обновление и установить патч как можно быстрее.

В заключении журналисты объяснили, что критические уязвимости обычно затрагивают ядро Android.

«Злоумышленник, эксплуатирующий любую из них, может получить более высокие привилегии или доступ к зараженному устройству, что позволит ему взять его под контроль», — подчеркнули специалисты.

