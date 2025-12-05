В Хорватии нашли редкий клад

Археологи в Хорватии сделали сенсационное открытие на месте Батина в регионе Баранья, известном своими римскими укреплениями и поселениями железного века.

© Naukatv.ru

Во время раскопок, изначально сосредоточенных на изучении древних слоев, исследователи неожиданно наткнулись на клад редких серебряных монет, относящихся к эпохе Первого крестового похода (1096–1099 годы).

Куратор и археолог Домагой Дуймич рассказал:

«Мы не ожидали найти здесь что-либо средневековое, особенно монеты такой редкости. Даже во Франции, где их чеканили, такие экземпляры встречаются крайне редко из-за дефицита серебра в тот период».

Состав и редкость клада

В Батине обнаружено 56 серебряных монет, происходящих из Лиможа, Тулузы, Альби и епархии Ле-Пюи, выпущенных с конца IX до середины XIII века. Этот клад особенно ценен, так как некоторые монеты составляют более 10 % всех известных экземпляров данного типа в мире. По словам специалистов, высокая концентрация редких монет делает находку одной из важнейших в истории средневековой нумизматики в Европе.

Средневековые монеты этого периода крайне редки из-за так называемого «серебряного кризиса»: падение добычи серебра, политическая нестабильность и перебои в торговле сократили объем чеканки. Многие экземпляры сохранились лишь в единичных случаях, поэтому хорватский клад дает уникальное представление о денежном обращении и экономике того времени.

Возможная связь с крестоносцами

Ученые предполагают, что монеты могли быть связаны с перемещениями крестоносцев и паломников через Дунайский бассейн. Географическое положение Хорватии делало ее естественным коридором для путешественников в Константинополь и далее в Святую землю.

«Наличие французских монет в Батине позволяет составить карту альтернативных маршрутов и понять, как малые группы крестоносцев или семьи перемещались по регионам, не описанным в исторических хрониках», — отмечают исследователи.

Что клад раскрывает о средневековой Европе

Помимо исторического интереса, находка дает новые данные о торговле, логистике и межкультурных связях. Редкие серебряные монеты помогают понять, как деньги перемещались на большие расстояния, как развивалась экономика и какие маршруты использовались для торговли и паломничества.

Открытие также поднимает вопросы о судьбе клада: был ли он потерян, спрятан на время конфликтов или предназначался для хранения богатства. Дальнейший анализ металлургии и способов чеканки позволит ответить на эти вопросы.

Клад выставлен в Археологическом музее Осиека. Представленные вместе с контекстом монеты дают посетителям возможность увидеть один из крупнейших средневековых нумизматических артефактов Европы. По мнению музейных специалистов, находка привлекла внимание как национальной, так и международной общественности, укрепляя статус Осиека как центра средневековой археологии.

Министерство культуры и СМИ Хорватии подчеркнуло, что открытие подтверждает важность долгосрочных археологических исследований. Домагой Дуймич добавляет:

«Эта находка не только расширяет наше понимание маршрутов крестоносцев, но и дает новые данные о социально-экономической жизни средневековой Европы».

По словам экспертов, дальнейшие исследования клада позволят понять, как развивались денежные системы, торговля и передвижение людей в Центральной и Юго-Восточной Европе в XI–XII веках.