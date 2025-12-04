В Госдуме рассказали, будет ли заблокирован Telegram

Руководство мессенджера Telegram активно взаимодействует с Роскомнадзором и правоохранительными органами РФ, поэтому в ближайшее время блокировки платформы ожидать не стоит. Об этом в четверг, 4 декабря, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов.

© Вечерняя Москва

— Что касается Telegram, я думаю, что Telegram пока блокировать не будут, потому что руководство компании Telegram взаимодействует с нашими правоохранительными органами, с Роскомнадзором. И здесь, я думаю, что мы еще какое-то длительное время совершенно спокойно можем использовать Telegram, — рассказал депутат.

По словам Свинцова, в будущем к большинству зарубежных сервисов ограничат доступ из-за их сотрудничества со спецслужбами США.

— Все это используется для анализа информации как о промышленно-коммерческом шпионаже, так и определенный срез состояния нашего общества, — передает слова политика Telegram-канал «Кровавая барыня».

В России разработали «белый список» онлайн-сервисов, которые будут доступны даже в условиях ограничений работы интернета. Член комитета Госдумы по информационной политике и федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» от партии «Единая Россия» Антон Немкин заявил, что включение Telegram в этот список интернет-ресурсов невозможно, поскольку он является иностранным сервисом.