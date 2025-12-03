Китайский конкурент SpaceX запустил ракету в космос

Китайская компания LandSpace осуществила первый орбитальный запуск многоразовой ракеты Zhuque-3 с космодрома Цзюцюань. 3 декабря 2025 года ракете удалось вывести имитационный груз на низкую околоземную орбиту, однако первая ступень воспламенилась в воздухе и разрушилась при посадке, сообщает scmp.com.

Обе ступени ракеты сработали корректно, включая метаново-кислородные двигатели Tianque-12B. Основной задачей было тестирование вертикальной посадки по аналогии с Falcon 9. После отделения вторая ступень продолжила полет, в то время как первая ступень потеряла устойчивость и взорвалась при посадке.

Этот запуск стал значимым событием, так как Китай впервые использовал метаново-кислородные двигатели для выведения нагрузки и продемонстрировал работоспособность многоразовой ступени ракеты. LandSpace планирует провести повторный запуск для устранения выявленных проблем.

Ракета Zhuque-3 способна выводить на орбиту до 18 тонн груза, что делает её более экономичной по сравнению с Falcon 9 благодаря использованию корпуса из нержавеющей стали и экологически чистого топлива. Китай также разрабатывает частично многоразовые ракеты Tianlong-3 и Чанчжэн-12А, которые готовятся к запуску.