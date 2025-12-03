На самолете SJ-100 испытали систему автоматической посадки

На отечественном самолете SJ-100 проводят испытания системы автоматической посадки, борт уже выполнил 12 посадок.

© ОАК

Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех).

"В Жуковском на самолете SJ-100 с отечественными системами начались испытания системы автоматической посадки. На данный момент борт уже выполнил 12 посадок по программе доводочных испытаний, необходимых перед предъявлением экспертам авиационных властей. В полетах продемонстрированы необходимые характеристики безопасности и точности при приземлении", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ОАК, российская система автоматического управления (САУ) - совместная разработка специалистов входящих в Ростех концерна КРЭТ и компании "Яковлев".

"Созданные алгоритмы полностью соответствуют тем, которые реализуются на современных пассажирских самолетах, и позволят выполнять такие задачи, как директорное управление на взлете и полностью автоматическое управление на всех остальных этапах полета", - уточнили там.

В ОАК добавили, что ранее специалисты "Яковлев" (входит в ОАК) в рамках демонстрации соответствия требованиям сертификационных норм, провели статистическое моделирование автоматических посадок по категории IIIA с использованием математической модели "Самолет-САУ". В ходе исследований выполнили более 3 млн посадок со случайным распределением начальных условий и внешних атмосферных возмущений.

"Система показала соответствие требованиям авиационных правил в части характеристик автоматических посадок", - уточнили там.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. В октябре глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что рассчитывает на завершение сертификации самолета в начале 2026 года. После этого начнется его серийное производство.