США надеются заменить TSMC и ASML на американский xLight

Сделка структурирована как прямые инвестиции в обмен на долю в xLight. Такой подход, который критики уже окрестили «государственным капитализмом», отличается от более осторожной практики прошлой администрации. Чиновники видят в ней способ быстро взрастить критически важные для национальной безопасности индустрии, привлекая и частный капитал.

Китай и Россия: Полупроводниковая гонка с разными скоростями

Цель xLight очень узконаправленна. Компания собирается улучшить всего один, но жизненно важный компонент в машинах для производства самых современных чипов – источник EUV-света. Сегодня голландская компания ASML – единственный в мире производитель этих сложных и дорогих аппаратов. xLight надеется, что ее разработка – «лазер на свободных электронах» – станет более мощной и эффективной альтернативой нынешним источникам света ASML и сможет интегрироваться в их машины.

Личный вызов для Пэта Гелсингера

За этой технологией стоит Пэт Гелсингер, легенды полупроводниковой индустрии и бывший генеральный директор Intel. Уволенный после череды неудач, Гелсингер нашел в xLight новое поле для своей деятельности. «Я еще не закончил», – говорит он. Теперь, будучи исполнительным председателем совета директоров стартапа, он называет миссию компании «глубоко личной».

Гордон Мур изначально предсказал, что количество транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 12 месяцев. В 1975 году Мур скорректировал закон, установив срок удвоения в 24 месяца, что стало общепринятой версией.

Многие относятся к его обещаниям скептически, помня, как Intel при Гелсингере не смогла выполнить данные государству обязательства, получив миллиарды субсидий. Теперь он снова просит государственные деньги, но уже для нового проекта, обещая «разбудить закон Мура», который, по его словам, «вздремнул».

Большая наука для самых маленьких чипов

Технология xLight звучит как из области научной фантастики. Они планируют построить огромные лазеры размером с футбольное поле, работающие на основе ускорителя частиц. Эта установка будет находиться за пределами завода, как коммунальная инфраструктура, и подавать луч на производственные линии.

Если это сработает, свет с более короткой длиной волны позволит рисовать на кремнии еще более микроскопические схемы, продолжив закон Гордона Мура. Гелсингер утверждает, что это может повысить эффективность производства на 30-40% и резко снизить энергопотребление. Первые тестовые пластины с использованием этой технологии компания надеется произвести к 2028 году.

Инвестиция в xLight – часть стратегии администрации Трампа. США ищут способы не просто построить в США заводы по сегодняшним технологиям, но и захватить лидерство в технологиях завтрашнего дня. Ранее похожий стартап Substrate привлек 100 миллионов на разработку американского инструмента EUV.

США готовы делать рискованные ставки на прорывные идеи, чтобы следующее поколение чипов, было «рождено в Соединенных Штатах». Удастся ли Гелсингеру и его команде оправдать эти ожидания – вопрос, на котором теперь сосредоточено внимание всей мировой индустрии.

Известно, что Вашингтон давно изучает способы усовершенствования чипов, чтобы отслеживать их конечных покупателей. Это часть стратегии Белого дома, направленной на ограничение поставок высокотехнологичных компонентов конкурентам и попытка поддержки доминирования американских технологий во всем мире.

Между тем, тот же Samsung, не особо торопится с запуском фабрики процессоров на территории США. По данным Nikkei Asia, компания откладывает запуск своего завода по производству полупроводников в Техасе, и причина банальна — спрос на продукцию пока не сильно высок.

В то же время, китайский производитель Phytium произвел более 10 млн процессоров Feiteng, Loongson отправила свои чипы в космос, а государственная поддержка превращает санкции в стимул для роста.