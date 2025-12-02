Раскрыт новый способ кражи аккаунта Apple

Мошенники начали использовать новые методы для кражи данных владельцев техники Apple. На это обратил внимание телеканал Fox News.

© Лента.ру

Новый способ кражи данных и аккаунтов Apple раскрыл специалист Broadcom Эрик Морет. В результате атаки неизвестные могут получить доступ к аккаунту жертвы, заблокировать все ее устройства и похитить конфиденциальные данные.

Морет заметил, что атака косвенно происходит с помощью Apple. Специалист рассказал, что есть уязвимость, которая позволяет сообщать о проблемах экосистемы Apple или ее гаджетов, используя личные данные пользователя без его ведома — номер телефона или адрес электронной почты. Злоумышленники могут создать обращение от имени пользователя, после чего последний получит сообщение от Apple о том, что компания зарегистрировала его жалобу.

Далее мошенники могут позвонить пользователю, представляясь сотрудниками поддержки Apple, и вынудить его сообщить код из SMS или вывести на фишинговый сайт. Если пользователь поделится кодом безопасности, то может потерять свой аккаунт и все данные.

Эрик Морет посоветовал прерывать разговор с неизвестными, которые представляются сотрудниками Apple. По его словам, в таких случаях лучше всего сменить пароль аккаунта Apple и самостоятельно позвонить на горячую линию службы поддержки.

В начале ноября в корпорации Google провели исследование и выяснили, что пользователи Android лучше защищены от мошенничества, чем iOS.