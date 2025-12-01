Производитель рассказал о модернизации самолетов УТС-800

Российский учебно-тренировочный самолет УТС-800 сконструировали с возможностью дальнейшей модернизации для выполнения специальных задач. Об этом рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Екатерина Згировская, передает ТАСС.

«Конструкция учебно-тренировочного самолета УТС-800 при необходимости предусматривает модернизацию: самолет сможет летать, в частности, на высотах больших, чем заявленные 6000 метров, и выполнять специальные задачи», — сказала представитель производителя.

УТС-800 впервые представили в ходе международной выставки Egypt Defence Expo в Каире, которая продлится до 4 декабря. Згировская подчеркнула, что «летающая парта» получила пилотажно-навигационный комплекс, который позволяет имитировать воздушный бой, взаимодействие между самолетами и удары по наземным целям.

Кроме того, УТС-800 можно оснастить герметичной кабиной на этапе модернизации.

В июле стало известно, что Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени Чаплыгина начал испытания нового авиадвигателя ВК-800, который предназначен, в том числе, для УТС-800.