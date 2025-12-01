Apple признала оригинальный iPhone SE официально устаревшим

Компания Apple официально отнесла смартфон iPhone SE первого поколения к категории устаревших устройств, что означает прекращение его сервисного обслуживания по всему миру. Теперь в фирменных магазинах и авторизованных сервисных центрах больше не будут доступны ремонт, замена батареи или другие виды обслуживания этой модели. Об этом сообщает издание MacRumors.

iPhone SE, представленный в марте 2016 года, был снят с продажи в сентябре 2018-го, и к настоящему моменту прошло более семи лет — установленный Apple срок для перевода устройства в статус устаревшего. Модель, которую тогдашний глава маркетинга компании Фил Шиллер называл «идеальным выбором для любителей компактных телефонов», сочетала в себе дизайн iPhone 5s с технической начинкой iPhone 6s, включая процессор A9 и сканер Touch ID.

Позднее Apple выпустила второе и третье поколения iPhone SE в 2020 и 2022 годах, выполненные в корпусе, аналогичном iPhone 8. Однако в феврале 2025 года линейка SE была окончательно упразднена, уступив место бюджетной модели iPhone 16e.