Землю накроет магнитная буря

На Земле в среду, 3 декабря, ожидается первая «зимняя» магнитная буря, предупредили ученые Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Причиной возникновения геомагнитных колебаний станут несколько факторов: очередная корональная дыра на Солнце, выброс плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня.

Возмущения магнитного поля, скорее всего, не превысят среднего уровня G2, но могут оказаться довольно продолжительными. Ожидается, что буря «успокоится» только к выходным.

Ученые напомнили, что во время магнитных бурь ожидается повышение вероятности полярных сияний. Хотя для европейской части страны уровня бури G2 обычно недостаточно для наблюдения сияний, эта зависимость не является линейной, и возможны сюрпризы.

Ранее россиянам рассказали о риске повторения на Земле мощнейшей магнитной бури, произошедшей в 1859 году и приведшей к отключению электричества.