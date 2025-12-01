Ученые из Перми создали биосорбент для очистки воды от радиации

В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали новый материал для удаления радиоактивных элементов из воды. Биосорбент создан на основе морских водорослей, модифицированных ферроцианидом железа.

Ключевой задачей было поглощение радиоактивного цезия-137, который образуется в результате деятельности АЭС и может сохраняться в окружающей среде десятилетиями. Природные сорбенты, такие как водоросли или глина, не обладают достаточной избирательностью и эффективностью, отметили в пресс-службе.

Ученые испытали три типа водорослей: морскую траву Zostera marina, красную водоросль Phyllophora nervosa и бурую водоросль Cystoseira barbata. На их поверхность был нанесен ферроцианид железа, создающий молекулярные ловушки для ионов цезия. Наибольшую эффективность показала модифицированная бурая водоросль, способная поглощать до 113,64 миллиграмма цезия на грамм, что в 11 раз превышает показатели природного аналога.