В работе WhatsApp в России произошел сбой

В работе мессенджера WhatsApp (*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) в России произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.рф».

За сутки на работу WhatsApp поступило более двух тысяч жалоб. Чаще всего о неполадках у мессенджера сообщали жители Москвы, Новосибирской области и Санкт-Петербурга.

Большинство пользователей пожаловались, что у них не отправляются сообщения и медиафайлы. Также у некоторых перестали открываться чаты.

WhatsApp* не работает в России: причины и сроки блокировки

28 ноября стало известно, что Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. Такие меры объяснили тем, что сервис используется для организации и проведения в России террористических действий, для вербовки, мошенничества и других преступлений. При этом мессенджер не выполняет требования, направленные на предупреждение таких преступлений. Если WhatsApp продолжит игнорировать требования российского законодательства, то его могут полностью заблокировать на территории страны, подчеркнули в ведомстве.