Белоруссия собралась за пять лет создать свой самолет с нуля

Собственная модель гражданского самолета появится у Белоруссии к 2029-2030 годам. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил глава администрации президента республики Дмитрий Крутой, передает «Интерфакс».

Он признал, что страна осваивает авиастроение «практически с нуля, не имея базы», тем не менее «работа развернута большая, и она продолжается». Крутой назвал впечатляющими цифры роста производства в отрасли — от 30 процентов до трех раз в год.

Речь идет о сотрудничестве с ключевыми авиазаводами в России, в рамках которого заказы исполняет 558-й завод в Барановичах, Минский завод гражданской авиации и Оршанский авиаремонтный завод. На полноценную загрузку и системную работу эти предприятия не вышли, ограничиваясь строительством нескольких производственных корпусов от окраски до выпуска сложных длинномерных деталей для самолетов.

По словам чиновника, власти поставили перед производителями задачу уйти от ремонта к полноценной кооперации, создать новую школу, получить новые компетенции, чтобы уже через пять лет создать полноценный свой самолет. Крутой не уточнил, о каком самолете и о каких его характеристиках идет речь.

В настоящее время белорусские предприятия задействованы в совместном с Россией проекте самолета «Освей». Создание 19-местной машины анонсировали еще полтора года назад, но никаких деталей проекта, кроме названия, с тех пор широкой публике предъявлено не было.

Тогда предполагалось, что производство «Освея» начнется в 2026 году. В мае этого года гендиректор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Леонид Лузгин отмечал, что сроки переносятся на 2027 год. Однако на заседании Общественного совета при Росавиации, прошедшем в октябре, сообщили, что сертификация машины запланирована на 2027-2029 годы.