Гриб из Чернобыля поразил ученых

Чернобыльская зона отчуждения закрыта для людей, но там процветает жизнь. Ученые обнаружили, что черный грибок Cladosporium sphaerospermum устойчив к ионизирующему излучению и может использовать его для выживания, сообщает sciencealert.com.

Этот грибок обладает высоким содержанием меланина, который, как предполагается, защищает его от радиации и может преобразовывать ее в энергию. Идея радиосинтеза — использования излучения для получения энергии — пока не доказана, но исследования показывают, что меланин грибка выполняет функции светопоглощающего пигмента, похожего на хлорофилл. В 2022 году грибок отправили в космос, где он подвергался радиации, и он показал меньшую подверженность радиации по сравнению с контролем.

Хотя радиосинтез остается теорией, C. sphaerospermum и другие меланизированные грибы демонстрируют удивительную устойчивость к радиации. Это может иметь практическое применение, например, в защите от космической радиации.

38 лет аварии на ЧАЭС: где и из-за чего трагедия может повториться?

Ранее журнал Nature сообщил, что биологи обнаружили новый вид живых существ — Solarion arienae. Он был найден в лабораторном образце морских инфузорий, собранных в Хорватии в 2011 году. Ученые заметили его только после их гибели. Solarion arienae — одноклеточный эукариот, обладающий ядром и митохондриями.

Однако этот организм не вписывается ни в одну из существующих категорий эукариот и относится к новому типу. Он принадлежит к группе протистов вместе с другими подобными организмами.