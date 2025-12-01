В Турции обнаружено зеркало возрастом 8500 лет

Археологи объявили о важном открытии в Канхасане — одном из древнейших неолитических поселений Центральной Анатолии. В ходе второго этапа раскопок найдено обсидиановое зеркало возрастом около 8500 лет, а также коллекция изящно обработанных обсидиановых орудий. Эти находки проливают новый свет на раннее ремесло и зарождающиеся города эпохи неолита, сообщает Аrkeonews.

Работами руководит доцент Аднан Байсал из Университета Анкары. Его команда исследует культурный слой, связанный с самым ранним этапом неолита Анатолии — временем знаменитого Чатал-Хююка. Одним из главных результатов стало обнаружение древнейшей известной улицы докерамического неолита, что указывает на наличие организованной структуры поселения уже 10 тысяч лет назад. По словам Байсала, это может быть одним из первых примеров планировки поселений в истории.

Канхасан входит в группу ранних неолитических центров региона вместе с Ашыклы-Хююком и Бонджюклу-Хююком. Теперь он рассматривается как недостающее звено между ними и чуть более поздним Чатал-Хююком.

Особый интерес вызвало тщательно отполированное обсидиановое зеркало, датируемое примерно 6500 годом до н. э. Такие изделия требуют высокой квалификации: вулканическое стекло нужно обрабатывать и полировать с большой точностью.

Углубление понимания ранней истории

Все самые древние известные зеркала из обсидиана происходят из Анатолии, и находка подтверждает, что технология их производства возникла именно здесь. Исследователи считают, что зеркала могли иметь как практическое, так и ритуальное значение, связанное с социальным статусом или символическими практиками.

Помимо зеркала, археологи нашли несколько обсидиановых наконечников стрел с редкими гравировками в виде линий, характерными только для Канхасана. Такие мотивы могут свидетельствовать о развитой символической культуре и сложной социальной идентичности ранних земледельцев.

Благодаря близости к источникам высококачественного обсидиана поселение, вероятно, было важным центром производства орудий и распространения технологий. Материалы из этой области находили по всему Ближнему Востоку, вплоть до Леванта.

По мнению исследователей, Канхасан особенно важен по четырем причинам: здесь наблюдается длительная непрерывность заселения; рано формируются высокие ремесленные навыки; развивается символическая культура; а наличие улицы возрастом 10 тысяч лет указывает на зачатки городского планирования.

Эти данные опровергают представление о том, что сложные технологии и символика появились внезапно в крупных неолитических центрах — напротив, они складывались постепенно в малых региональных поселениях.

Раскопки продолжаются, и археологи рассчитывают найти новые свидетельства повседневной жизни и ритуальных практик древних жителей.