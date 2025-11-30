В Госдуме рассказали об импортозамещении WhatsApp*

Работа по импортозамещению мессенджера WhatsApp* близится к успешному завершению. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по инфополитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский на платформе MAX.

«Получаю много просьб прокомментировать перспективы работы мессенджера WhatsApp* в России», - написал Боярский.

Глава комитета ГД высказал мнение, что благодаря стремительному развитию российской платформы MAX работа по импортозамещению зарубежного мессенджера «успешно завершается». У WhatsApp* было время для налаживания взаимодействия с российскими регуляторами. Однако никаких попыток его владельцы не предприняли, отметил Боярский.

Он напомнил, что американская компания, владеющая мессенджером, признана в России экстремистской. По мнению Боярского нет веских причин и дальнейшего смысла продолжать «потакать» ей.

«Со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов России», - резюмировал Боярский.

В пятницу Роскомнадзор допустил полную блокировку WhatsApp*, если владельцы и в дальнейшем не будут выполнять нормы законодательства РФ. В ведомстве подчеркнули, что ограничения на работу мессенджера вводятся поэтапно. В Роскомнадзоре порекомендовали гражданам переходить на национальные сервисы.

По заявлению члена комитета Госдумы по инфополитике Антона Немкина, в текущем году количество атак на пользователей WhatsApp* увеличилось в 3,5 раза. Были отмечены взломы нескольких тысяч аккаунтов и кража данных. Кроме этого, были обнаружены «клоны» учетных записей, через которые использовали мошенники для выманивания денег.

Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры против WhatsApp* из-за нарушений российского законодательства. Об этом сообщили в РКН. Отмечается, что полная блокировка возможна в том случае, если мессенджер так и не выполнит требования. Россиянам посоветовали перейти на использование других сервисов.

Ранее заместитель председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев поделился со «Звездой» мнением, что вероятность того, что мессенджер WhatsApp* в ближайшее время попадет в «список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», мала. Матвейчев также отметил, что вероятность попадания в этот реестр Telegram ниже, поскольку он предпринимает попытки по соблюдению российского законодательства.

* Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.