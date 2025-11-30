Уязвимость Airbus A320 устранили возвратом к прежней версии ПО

Авиакомпании по всему миру нашли способ оперативно устранить уязвимость на самолетах Airbus A320, которая была связана с воздействием солнечного излучения. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на перевозчиков и источники, знакомые с ситуацией. По данным Airbus, сбой затронул часть программного обеспечения, отвечающую за расчет высоты.

На больших высотах интенсивное солнечное излучение могло искажать данные, что стало причиной массовых задержек и отмен рейсов. Под действие проблемы попали около 6 тыс. самолетов семейства A320. Система управления лайнерами fly-by-electronic работает без прямой механической связи между органами управления и компонентами, отвечающими за полет. Все действия пилота проходят через компьютер.

Менее чем через сутки после публикации экстренной директивы Airbus и Европейского агентства по безопасности полетов крупнейшие эксплуатанты A320 — American Airlines, IndiGo и easyJet — вернулись к предыдущей версии программного обеспечения, что позволило быстро стабилизировать работу авиафлотов. American Airlines сообщила, что ее техническая команда работала всю ночь и добилась прогресса: обслуживание по-прежнему потребуется лишь четырем из 209 затронутых самолетов. По оценке источников, возвращение к прежней версии ПО занимает 2–3 часа, однако до 1 тыс. старых самолетов могут нуждаться в полноценной модернизации оборудования.

На время ремонта такие машины придется временно вывести из эксплуатации. Перевозчикам, эксплуатирующим A320, приходилось исправлять ситуацию до выполнения следующего рейса, чтобы избежать серьезных сбоев в расписании. Особенно сложно это было в США, где в период Дня благодарения спрос на перелеты достиг рекордов, пишет агентство. Поэтому эксплуатанты около 1,6 тыс. самолетов этой серии старались завершить работы максимально быстро.