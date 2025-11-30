Ученые сообщили об истощении водных запасов Европы

Запасы воды в Европе сокращаются из-за климатических изменений, пишет The Guardian.

Ученые из Университетского колледжа Лондона вместе с Watershed Investigations проанализировали спутниковые данные за 2002-2024 годы.

Они показали, что воды на континенте становится все меньше, особенно в южной и центральной части Европы — от Испании и Италии до Польши и Украины.

Такие же процессы происходят и в некоторых районах Великобритании.

Исследователи обнародовали свой прогноз последствий: запад Европы становится влажнее, восток суше.

Различия усиливаются из-за экстремальных ливней и длительных засух.

Бутилированная вода — крупнейшая афера в истории человечества

Грунтовые воды более устойчивы, но сокращение их зимнего пополнения усиливает дефицит пресной воды.