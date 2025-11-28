В славянском могильнике нашли необычный «талисман» Рюриковичей

В экспедициях 2025 года в Старой Ладоге археологам повезло сделать множество интересных находок — все они оказались в славянском могильнике VIII века. В их числе была и редчайшая подвеска из медного сплава с геральдическим знаком династии Рюриковичей, сообщает ТАСС со ссылкой на конференцию специалистов в ИИМК РАН.

В большинстве погребений, как утверждается, ученые ничего не нашли — там остались лишь «ямки» с пережженными кальцинированными костями славян. В то же время археологи в нескольких могилах отыскали ножи, ключи, оселки, а также уникальные украшения, среди которых попался и «талисман» Рюриковичей.

Подвеска с геральдическим знаком была затерта, возможно, из-за долгого использования. Ее владельцами могли быть члены княжеской власти, сделали вывод специалисты.

Ранее необычных тысячелетних «драконов в драке» нашли в Великом Новгороде. Псалий, вероятно, принадлежал представителю военной знати. В России подобных аналогов больше не существует.

Также под Псковом специалисты откопали статуэтку загадочного зверька-водолея XV — XVI веков. А во Ржеве специалистам попалась десертная ложка XIV века необычной формы.