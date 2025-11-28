В Госдуме назвали сроки блокировки WhatsApp* в России

Мессенджер WhatsApp* может быть заблокирован в России в течение полугода.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

— Я, безусловно, допускаю возможность блокировки WhatsApp* в России. И думаю, что это может произойти в течение четырех — шести месяцев. На рынке есть много мессенджеров. Когда-то был популярный Viber, но сейчас никто даже не вспоминает о нем. Поэтому я думаю, что WhatsApp* — это тоже такой сервис, который будет забыт через полгода после того, как он покинет Россию, — поделился парламентарий.

По его словам, блокировка мессенджера обусловлена отказом его создателей от сотрудничества с Россией. Свинцов добавил, что WhatsApp* является собственностью Meta*, которая хранит данные россиян за пределами РФ и использует их против страны.

— Поэтому это все весьма серьезный вопрос, и определенные ограничения постепенно должны будут быть приняты, — резюмировал Свинцов в беседе с News.ru.

Депутат Госдумы, член комитета по информполитике Антон Немкин тоже считает, что блокировка мессенджера WhatsApp* в России является лишь вопросом времени.

Еще 22 октября Роскомнадзор сообщил, что частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия злоумышленникам. Означают ли эти ограничения, что вскоре мессенджеры могут быть заблокированы в России, «Вечерняя Москва» обсудила со специалистом по кибербезопасности Алексеем Лукацким.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.