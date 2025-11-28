Создана самая большая камера для смартфонов

Японская корпорация Sony представила камеру для смартфонов, которая имеет рекордные размеры. На это обратило внимание издание TechRadar.

Модуль LYTIA LYT-901 имеет разрешение 200 мегапикселей и размер 1/1,12 дюйма. По словам журналистов, в Sony не стали заявлять о рекорде. Однако, судя по характеристикам уже доступных на рынке сенсоров, новый модуль имеет самый большой размер.

Сенсор имеет пиксели размером 0,7 микрометра и поддержку 4-кратного оптического увеличения — за счет функции кадрирования. Также модуль адаптирован для обработки изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Авторы медиа подчеркнули, что сенсор большего размера может улавливать больше света, что положительно влияет на качество фотографий, снятых в темноте.

В Sony не стали раскрывать заказчиков нового модуля, однако журналисты со ссылкой на инсайдеров заявили, что LYTIA LYT-901 впервые будет использован в китайских смартфонах Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra. Однако лидеры рынка — Apple и Samsung — пока не будут применять новый модуль. Специалисты объяснили, что производитель iPhone ориентируется не сенсоры с гораздо меньшим разрешением, а Samsung уже выбрала модули для смартфонов новой серии Galaxy S26.

