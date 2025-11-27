Корабль «Союз МС-28» пристыковался к МКС

Космический пилотируемый корабль «Союз МС-28» причалил к Международной космической станции (МКС). Об этом проинформировали в «Роскосмосе».

«Союз МС-28» пристыковался к модулю «Рассвет» в 15:34 мск. Стыковка прошла в штатном режиме.

Корабль стартовал с 31-й площадки Байконура днем в четверг. Он доставил на международный экипаж МКС, состоящий из космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова, Сергея Микаева и астронавта NASA Кристофера Уилльямса. Они пробудут на станции 242 суток.