В России существенно подешевел мощный iPhone 17 Pro Max

Стоимость флагманского и самого мощного смартфона Apple, iPhone 17 Pro Max, рекордно снизилась в России. На это обратили внимание в Hi-Tech Mail.

Так, к концу ноября 2025 года стоимость iPhone 17 Pro Max на 256 ГБ на маркетплейсах составляет около 115 тыс. руб., тогда как в некоторых магазинах цена на флагманский смартфон и вовсе составляет 103 тыс. руб.

Примечательно, что в конце сентября iPhone 17 Pro Max в России предлагался за 179,9 тыс. руб., а в октябре стоимость премиального смартфона снижалась со 160 до 130 тыс. руб.

iPhone 17 Pro Max — это первый смартфон Apple с цельнометаллическим корпусом. Новинка предлагает обновленный дизайн блока камер, увеличенный аккумулятор рекордной емкости для Apple с добавлением кремния и испарительной камерой, благодаря чему смартфон не перегревается в ресурсоемких играх.

Устройство оснащается сверхмощным процессором Apple A19 Pro, квадратной селфи-камерой с функцией Central Stage для горизонтальных селфи в вертикальном положении и улучшенным телеобъективом с гибридным приближением до 40 крат.