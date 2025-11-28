В России разработали 3D-принтер для печати из вольфрама

Ученые НИТУ МИСИС и предприятие Росатома «НПО «Луч» разработали 3D-принтер, способный осуществлять печать из порошка вольфрама. Эта технология открывает новые возможности для создания сложных компонентов, включая элементы для термоядерных реакторов.
Как сообщил первый проректор МИСИС Сергей Салихов, оборудование позволяет синтезировать материалы с управляемыми механическими свойствами. Особенностью разработки является работа не только со стальными порошками, но и с тугоплавкими металлами, такими как вольфрам.
Технические характеристики процесса включают использование аддитивных методов для создания изделий из вольфрама. Подобные технологии ранее не применялись в мировой практике из-за сложности работы с материалами, имеющими высокую температуру плавления.
Разработка ведется в рамках масштабной программы Росатома по созданию новых материалов и оборудования для аддитивного производства.