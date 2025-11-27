Власти отказались от обязательной российской криптозащиты в 5G сетях

К сетям 5G в России можно будет подключать иностранные смартфоны благодаря отказу от обязательного использования отечественных криптографических алгоритмов, выяснили «Известия». Минцифры разработало правила, позволяющие применять зарубежные решения для шифрования данных. Ранее планировалось сделать российскую криптозащиту обязательной, но мировые производители смартфонов не поддерживали это требование, и без его отмены иностранные устройства просто не работали бы в отечественных сетях пятого поколения.

Использование отечественных криптографических алгоритмов на сетевом оборудовании 5G и в подключенных к ним гаджетах не будет обязательным — вместо них разрешается применять иностранное шифрование, одобренное международными операторскими организациями, следует из подготовленного Минцифры проекта требований к такому оборудованию. Среди алгоритмов, которые могут использовать операторы и производители, указан российский «Кузнечик», а также SNOW из Швеции, AES из США и ZUC из Китая.

Предыдущая версия требований предусматривала интеграцию отечественной разработки в базовые станции и смартфоны, рассказал изданию один из специалистов по проектированию сотовых сетей. Положение о том, что механизмы обеспечения информационной безопасности в сетях 5G должны работать на российских криптографических алгоритмах, содержалось в концепции строительства сетей пятого поколения. Однако в мае нынешнего года премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение проработать возможность применения российских и международных криптографических алгоритмов для запуска 5G.

Отмена обязательного использования отечественных методов шифрования решает одну из самых острых проблем, связанных с развертыванием сетей 5G в стране, считают участники рынка.

«Использование исключительно российских алгоритмов привело бы к тому, что сети 5G практически невозможно было бы развернуть, при этом найти на рынке способные работать в них смартфоны было бы крайне проблематично», — сказал один из специалистов по планированию и строительству сотовых сетей.

Если интегрировать российские алгоритмы в сетевое оборудование как-то можно, то убедить мировых производителей смартфонов пользоваться отечественными криптографическими решениями вряд ли получится, добавил он.

Обязательное применение российской криптографии сделало бы невозможной поставку смартфонов в Россию, что привело бы к сокращению конкуренции на рынке абонентского оборудования, отметила представитель компании Т2 Дарья Колесникова. Защита сигнального трафика между базовыми станциями и оборудованием коммутации сетей 5G средствами отечественной криптографии в соответствии с ранее приведенными требованиями не представляется выполнимой, добавила она. Требования должны соответствовать международным стандартам в полном объеме, в противном случае будет потерян ряд важного функционала.

Разрешение использовать международно признанные криптографические алгоритмы напрямую сделает сетевое и абонентское оборудование 5G более доступным и ускорит развитие стандарта в России, полагает гендиректор группы компаний ST IT Антон Аверьянов. Без обязательного внедрения российских алгоритмов операторы смогут оперативно развертывать инфраструктуру на базе проверенных решений, минимизируя риски задержек. Для абонентов это означает более быстрое покрытие и снижение цен на устройства, поскольку рынок не будет искусственно ограничен совместимыми моделями.

Операторам, которым будет необязательно использовать российские криптоалгоритмы и которые уже имеют сети LTE, готовые к запуску 5G после небольшой модернизации, не составит труда быстро развернуть сети пятого поколения, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. При получении соответствующего разрешения от государства сети пятого поколения в России могут заработать уже в следующем году, добавил эксперт.