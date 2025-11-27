В смартфонах Android обнаружили опасный вирус

В смартфонах Android обнаружили вирус Sturnus, который может читать содержимое экрана смартфона. Об этом сообщает издание Android Authority.

Отмечается, что вирус способен не только подсматривать за содержимым экрана жертвы, но и обходить системы шифрования данных. К примеру, Sturnus смог получить доступ к сообщениям из мессенджеров Telegram и Signal.

Через экран вирус может собирать пароли, изучать данные из банковских приложений, читать переписку и анализировать данные на смартфоне.

По словам экспертов, вирус маскируется под Google Chrome и другие популярные приложения. Вероятно, его распространяют через apk-файлы в интернете.

9 ноября издание TechCrunch сообщало, что исследовательское подразделение Unit 42 компании Palo Alto Networks раскрыло новую кампанию кибершпионажа, в рамках которой использовалось ранее неизвестное вредоносное ПО Landfall для Android. Атака эксплуатировала уязвимость нулевого дня в смартфонах Samsung Galaxy и была впервые зафиксирована в июле 2024 года.