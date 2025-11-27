IKEA представила недорогие дизайнерские Bluetooth-колонки

IKEA показала новые Bluetooth-колонки. По заявлению компании, они станут ярким элементом интерьера, а не просто источником звука. Модели Solskydd и Kulglass поступят в продажу в начале 2026 года.

© IKEA

Компания решила подойти к созданию колонок, как и к проектированию мебели — с акцентом на «дизайн и интеграцию в пространство».

Solskydd — серия круглых колонок. Доступны три размера от $80. Kulglass за $130 — лампа-колонка. В основании встроен динамик, а на корпусе есть удобная ручка регулировки громкости.

© IKEA

Можно объединить до 100 устройств для синхронного воспроизведения или создать стереопару. Также предусмотрена быстрая интеграция со Spotify.

Эти колонки — часть новой стратегии IKEA в области аудиотехники после завершения партнёрства с Sonos.