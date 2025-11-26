Космонавт рассказал о самой необычной традиции перед стартом

Самой необычной традицией космонавтов является пинок главы Роскосмоса, который они получают в качестве «предстартового ускорения» перед посадкой в корабль. Об этом рассказал космонавт Сергей Кудь-Сверчков, передает ТАСС.

Он отметил, что в отрасли существует очень много традиций.

«Они сопровождают всю карьеру космонавтов. Начиная от поступления в отряд и заканчивая моментами на старте. Самая необычная, на мой взгляд, наверное, это "предстартовое ускорение". Самое первое ускорение мы получаем не от ракеты-носителя, а от главы агентства, когда экипаж поднимается на ракету, отрываясь физически от земли, он получает пинок», — поделился Кудь-Сверчков.

По его словам, данная традиция символизирует то, что космонавты и астронавты должны успешно завершить миссию, не возвращаясь на Землю раньше времени. Кудь-Сверчков указал, что история такого «ускорения» насчитывает уже очень много лет.

«Я считаю, что традиции делают нас сильнее, они есть и у нас, и на мысе Канаверал (откуда летают американские пилотируемые корабли), пока мы соблюдаем традиции, все идет хорошо», — заключил космонавт.

Напомним, что старт ракеты носителя «Союз 2.1а» с Байконура произойдет в 12:28 по московскому времени 27 ноября. В основной экипаж входят космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Они проведут на орбите 242 суток и вернутся в конце июля 2026 года.