Корпорация Apple впервые за 14 лет обогнала Samsung по поставкам на рынке смартфонов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Counterpoint Research (CR).

По оценке экспертов, в 2025 году IT-гигант из США готовится зафиксировать 10-процентный рост поставок iPhone. Его конкурент Samsung повысил продажи лишь на 4,6 процента. Если цифры CR подтвердятся, то по итогам 2025-го Apple выйдет в лидеры на мировом рынке смартфонов. Последний раз производитель iPhone занимал первое место на рынке в 2011 году.

Специалисты CR отметили, что успех Apple вызван хорошими продажами устройств серии iPhone 17. За первый месяц продаж поставки iPhone выросли на 22 процента, тогда как весь рынок снизился на 2,7 процента. За октябрь поставки смартфонов американской компании увеличились на 37 процентов в годовом исчислении, тогда как рынок вырос на 8 процентов.

В материале говорится, что корпорация Тима Кука закончит год с долей 19,4 процента и обгонит Samsung. Доля корейского IT-гиганта не раскрывается.

По оценкам аналитиков CR, Apple останется крупнейшим продавцом смартфонов в мире по крайней мере до 2029 года. Этому будут способствовать выпуски складного iPhone и дешевого iPhone 17e.

Ранее аналитик Джефф Пу заявил, что Apple начнет 2026-й год с анонса трех недорогих устройств. По его информации, компания представит iPhone 17e, iPad 12 и MacBook.