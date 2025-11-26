Львы вновь удивили ученых

Ученые зафиксировали у африканских львов новый вид звука — «промежуточный рык». Этот звук короче и ниже по частоте, чем традиционный рев. Открытие опубликовано в журнале Ecology and Evolution.

Исследователи создали программу на основе искусственного интеллекта для распознавания львиных звуков с точностью более 95%. Это поможет в мониторинге популяции львов.

Львы издают рев для обозначения границ своих владений и для общения. Их звуковые сигналы уникальны. Ранее ученые полагались на мнение экспертов для идентификации этих звуков, что могло приводить к субъективным оценкам.

Промежуточный рык, идущий за громким ревом, обладает более спокойным тоном. Программа лучше людей способна идентифицировать отдельных львов. Биоакустический мониторинг, основанный на анализе звуковых сигналов, может стать новым методом оценки численности львов, которая сократилась на 40% в период с 1993 по 2014 годы.

Хотя ученые добились определенных успехов, они до сих пор не могут точно определить, что именно львы передают своим рычанием.