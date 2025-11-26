Создан способ очистки воды с помощью искусственной молнии

Ученые РТУ МИРЭА разработали технологию очистки воды от сложных органических загрязнений с помощью искусственно созданной в специальной установке молнии. Решение позволит бороться с дефицитом воды и очищать промышленные стоки, сообщил на полях V Конгресса молодых ученых корреспонденту ТАСС научный руководитель проекта, доцент РТУ МИРЭА Егор Рябков.

В природе молния - это превращение ионизированного газа в плазму, катализатором которого служит электрический разряд в атмосфере. Авторы разработки использовали ионизированный газ в основе системы электролитно-плазменной очистки воды в специальной камере. Он воздействует на вредные вещества за счет высокой температуры, активных веществ и УФ-излучения, которые позволяют уничтожать стойкие красители и химикаты в течение 15 минут, превращая их в безопасные газы.

"Наша система - это не просто фильтр, это настоящий реактор, который разлагает грязь на атомарном уровне. Мы объединили несколько физических принципов в одном устройстве, что позволило добиться рекордной эффективности выше 97% для самых разных типов загрязнений: от промышленных стоков до сельскохозяйственных сбросов", - отметил Рябков в разговоре с ТАСС.

Вода чище, чем нужно по нормативам

В сравнении с аналогами технология не только более эффективна против загрязняющих веществ, но и способствует удешевлению процесса очистки. По словам руководителя проектов РТУ МИРЭА Василия Иванова, энергопотребление установки на 40% ниже, чем при использовании традиционных биологических и ультрафиолетовых методов очистки воды.

"Возможность работать в замкнутом цикле позволяет предприятию повторно использовать до 70% воды, что кардинально сокращает ее расход и плату за водозабор", - добавил он.

Технология доказала свою эффективность на образцах промышленных стоков с реальных объектов, таких как аэропорт "Пулково" и предприятие "Воронежсинтезкаучук", уточнили авторы.

"Наша работа приносит практическую пользу. После очистки в данной системе вода, содержащая этиленгликоль и нефтепродукты, становится чище, чем того требуют строгие нормативы. Это реальный вклад в экологию", - прокомментировала результаты инженер вуза Анна Тихонова.

О конгрессе

V Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты". ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.