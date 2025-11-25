Названы лучшие смартфоны стоимостью до 35 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти лучших смартфонов, стоимость которых не превышает 35 тыс. руб.

Открывает список Honor 400 за 31,2 тыс. руб. с 6,55-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 5000 нит, чипом Snapdragon 7 Gen 3, двойной камерой на 200 и 12 Мп, батареей емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защитой корпуса по стандарту IP66, стереодинамиками, ИК-портом и NFC.

Следом идет Huawei Nova 14, который при цене в 32,8 тыс. руб. предлагает OLED-экран на 6,7 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 1100 нит, фирменный чип HiSilicon Kirin 8000, 12 ГБ оперативной памяти в базовой конфигурации, тройную камеру на 50, 12 и 8 Мп, аккумулятор емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки на 100 Вт, защиту IP65, стереодинамики, ИК-порт и NFC.

Топ-3 замыкает OnePlus Nord 5 за 33,1 тыс. руб., выделяющийся 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K, частотой 144 Гц и яркостью до 1800 нит, мощным чипом Snapdragon 8s Gen 3, двойной камерой на 50 и 8 Мп, аккумулятором емкостью 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 80 Вт, защиты IP65, ИК-портом и NFC.

В подборку также попали игровые Infinix GT 30 Pro и Poco F7, которые предлагаются за 34 и 35,4 тыс. руб. соответственно.

Ранее стало известно, как ограничения Apple на поставку iPhone в РФ из Индии скажутся на российском рынке.