Россиян предупредили об опасности использования WhatsApp*

Мессенджер WhatsApp не соблюдает законодательство России, не реагирует на предписания регулирующих органов и действует в ущерб интересам граждан. Об этом у себя в Telegram-канале заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Он обратил внимание на массовый сбой в WhatsApp, который был зарегистрирован по всей России 25 ноября. По мнению Кирьянова, данный факт «уже давно не удивляет».

«Сервис демонстрирует полное пренебрежение к безопасности данных пользователей: недавний слив 3,5 миллиардов номеров – лишь верхушка айсберга. WhatsApp не выполняет законы России, игнорирует требования регуляторов и продолжает действовать вопреки интересам государства и граждан, а его компания-владелец Meta вообще признана в России экстремистской и запрещенной. На мой взгляд, вышеперечисленных причин достаточно, чтобы крепко задуматься об основаниях работы такого мессенджера в России», — написал Кирьянов.

Он указал, что у мессенджера было достаточно времени, чтобы наладить легальное взаимодействие с российскими органами, однако он этого не сделал. Кирьянов подчеркнул, что это, а также постоянные сбои и утечки данных «делают использование WhatsApp крайне опасным». В связи с этим он выразил уверенность, что его блокировка является лишь вопросом времени.

*компания-владелец Meta признана экстремистской и запрещена в РФ