OpenAI создала первые прототипы собственных устройств с ИИ

Компания OpenAI завершила работу над первыми прототипами устройств с искусственным интеллектом, заявил в пятницу глава компании Сэм Альтман, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на видео компании Emerson Collective. Руководитель назвал результаты работы впечатляющими, но не раскрыл подробностей о характеристиках гаджетов.

В мае OpenAI приобрела стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва за $6,4 млрд в форме акций и объявила о планах создания новых устройств с ИИ. Айв возглавил дизайнерское направление проекта. С момента объявления о сделке компании практически не комментировали ход разработки.

Айв ожидает, что устройство будет представлено максимум через два года. По его словам, процесс создания нового оборудования непредсказуем, особенно в крупных компаниях, где руководство ценит определенность и испытывает дискомфорт от неопределенности.

Альтман отказался рассказать, что именно разрабатывает OpenAI, но отметил, что компания стремится создать более спокойную альтернативу смартфонам. Он сравнил работу со смартфоном с прогулкой по Таймс-сквер, где постоянно что-то борется за внимание пользователя. Устройство OpenAI, по его словам, будет знать все, о чем человек когда-либо думал, читал или говорил, сможет выполнять задачи длительное время, фильтровать информацию и понимать, когда следует уведомить владельца.

Американские IT-гиганты ранее уже представляли ряд новых устройств с ИИ включая умные очки и колонки, но они так не смогли стать достаточно популярными среди широкой аудитории. В сентябре 2025 года издание The Information писало, что OpenAI рассматривает выпуск умной колонки без дисплея, очков или диктофона с функциями ИИ.

Накануне стало известно, что конкурента ChatGPT от Alibaba скачали 10 млн раз за неделю.