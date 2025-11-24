Рассекречен самый дешевый iPhone 17

Будущий iPhone 17e будет иметь новый процессор и улучшенную фронтальную камеру. Об этом сообщает издание GizmoChina со ссылкой на аналитика Джеффа Пу.

Пу подготовил отчет о новом дешевом смартфоне Apple на основе анализа цепочек поставок. Он полагает, что запланированный на начало года аппарат будет иметь тот же дизайн и похожие характеристики, что и iPhone 16e. Смартфон должен выйти с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, 48-мегапиксельной основной камерой, корпусом из стекла и алюминия и батареей на целый день работы.

Из рассекреченных документов следует, что новый iPhone получит экранный вырез Dynamic Island, который присутствует во всех актуальных смартфонах Apple. Для сравнения, текущий iPhone 16e имеет «монобровь». Также телефон выйдет с улучшенной фронтальной камерой — разрешение вырастет с 12 до 18 мегапикселей. Аппарат будет иметь процессор A19.

Также Джефф Пу полагает, что 17e выйдет с новым сопроцессором N1, который улучшит качество связи. Он, как и актуальный C1 в iPhone 16e, будет разработан Apple. Скорее всего, начальная стоимость смартфона не изменится — 599 долларов, или около 47 тысяч рублей.

