В Yandex Cloud прокомментировали сбой в работе сервисов «Яндекс»

Стабильная работа всех сервисов компании «Яндекс» была восстановлена после сбоя, который случился утром 24 ноября. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Yandex Cloud.

Жалобы на проблемы в работе сервисов «Яндекс» начали поступать примерно с 09:00 по московскому времени. Чаще всего пользователи сообщали о проблемах с «Яндекс Пэй» и «Яндекс Такси». Кроме того, сбой затронул работу сайтов и сервисов, использующих мощности инфраструктуры Yandex Cloud. Сбой затронул жителей Москвы, а также Московской, Томской, Псковской и Белгородской областей.

Примерно в 13:00 в пресс-службе компании «Газете.Ru» сообщили об устранении неполадок. Сбой

«Наблюдалась частичная недоступность сервисов в зоне ru-central1-b. Это был локальный сбой некоторых сервисов, остальные зоны работали без перебоев. На данный момент работа сервисов восстановлена», – гласит комментарий Yandex Cloud.

Чем именно была вызвана недоступность сервисов в зоне ru-central1-b, в компании не уточнили.