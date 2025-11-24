На Марсе нашли инопланетный камень

Марсоход Perseverance, запущенный НАСА, обнаружил в кратере Езеро необычный камень. Валун диаметром около 80 сантиметров, содержащий высокое количество железа и никеля, предположительно, является метеоритом. Это первый метеорит, найденный марсоходом за четыре года его миссии, сообщает Live Science.

Марсоходы «Спирит», «Оппортьюнити» и «Кьюриосити» ранее находили потенциальные метеориты на Марсе. Perseverance исследовал множество пород, включая «паучье яйцо» и «черепахообразное» образование, и выявил органические конкреции, которые могут указывать на существование жизни на Марсе в прошлом.

Метеориты на Марсе редки, но на Земле обнаружено множество камней с Красной планеты, выброшенных в результате столкновений. Эти метеориты позволяют ученым исследовать марсианские горные породы.

Есть ли жизнь на Марсе: 5 доводов за и 5 против

В 2024 году выяснилось, что около 200 марсианских метеоритов происходят из пяти кратеров на Марсе. В июле 2024 года марсианский метеорит NWA 16788 весом 24,5 кг был продан за 5,3 миллиона долларов.