Конкурента ChatGPT от Alibaba скачали 10 млн раз за неделю

Приложение Qwen от Alibaba загрузили более 10 млн раз за неделю после его перезапуска, сообщает Bloomberg. Это свидетельствует о первых успехах компании по созданию конкурента ChatGPT от OpenAI.

Акции китайской компании выросли более чем на 5,3% в понедельник в Гонконге, до 156 гонконгских долларов, после того, как Alibaba раскрыла эту цифру в блоге WeChat. Быстрый рост последовал за решением в этом месяце переименовать и обновить существующие приложения компании на iOS и Android, объединив сервисы под брендом Qwen.

Показатели скачиваний приложения Qwen последовали за аналогичным заявлением на выходных от финтех-партнера Alibaba — Ant Group, которая представила собственного мультимодального ИИ-ассистента LingGuang на прошлой неделе. Его загрузили более 1 млн раз за четыре дня с момента запуска.

Alibaba будет постепенно добавлять функции агентного ИИ для поддержки онлайн-покупок — включая такие платформы, как ее главная торговая площадка Taobao — в ближайшие месяцы, чтобы превратить Qwen в полноценного ИИ-агента.